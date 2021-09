Le Maroc reste l’un des pays les plus attractifs pour les investisseurs en Afrique, d’après la nouvelle édition de l’étude “Where to invest in Africa?”, publiée par la banque sud-africaine Rand Merchant Bank (RMB).

Le Royaume figure e, en effet, dans le Top 3 des pays les plus attractifs du continent, avec l’Egypte et l’Afrique du Sud.

“L’économie nationale continue, malgré la crise du Covid, de bénéficier de la stabilité politique”, souligne le rapport, notant qu’un fonds spécial de lutte contre le Covid-19 a été créé en 2020, représentant 2,7% du PIB. Les deux tiers des fonds devaient être fournis par le privé et un tiers par l’Etat.

Dans ce classement, le Rwanda et le Botswana complètent le Top 5.