Mustapha Bakkoury, Président de Masen, a représenté le Maroc lors du lancement virtuel du Dialogue de Haut Niveau sur l’Energie, première rencontre mondiale sur l’énergie sous les auspices de l’Assemblée Générale des Nations Unies depuis 1981.

Ce dialogue vise à accélérer la réalisation de l’Objectif de Développement Durable 7 (garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable) et à faciliter l’atteinte des objectifs climatiques de l’Accord de Paris.

Dans ce contexte, la nomination du Maroc comme « champion de haut niveau du dialogue » sur la thématique « innovation, technologie et données », distingue les efforts du Maroc, sur la base de la vision éclairée du Roi Mohamed VI pour le développement de projets renouvelables intégrés et innovants, dans l’objectif de dépasser 52% de sources renouvelables, dans le mix électrique national à horizon 2030.

En tant que champion mondial sur la thématique « innovation, technologie et données », le Maroc aura pour rôle de :

– Mener un plaidoyer mondial en faveur de la thématique innovation, technologie et données ;

– Mobiliser les pactes énergétiques nationaux, en présentant un ensemble d’actions concrètes pour atteindre l’objectif de développement durable n°7 et les objectifs climatiques de l’accord de Paris ;

– Mener des actions de sensibilisation pour promouvoir le Dialogue de Haut Niveau sur l’énergie ;

– Fournir des conseils stratégiques au groupe de travail technique.

A la lumière de cette nomination, Mustapha Bakkoury, Président de Masen, a déclaré « La vision de Sa Majesté qui a façonné les réalisations du Royaume dans le domaine des énergies renouvelables, et qui a inspiré la dynamique internationale depuis la tenue de la COP22 à Marrakech, est couronnée par cette nouvelle marque de confiance des Nations Unis, désignant le Maroc comme champion mondial du dialogue onusien de haut niveau sur l’énergie. Cette mission stratégique permettra de continuer à plaider la cause des Objectifs de Développement Durable au niveau mondial, et d’accélérer son implémentation ».

Outre cette sélection, Masen avait été lauréat, en 2016, du prestigieux prix environnemental des Nations Unies « prix des Champions de la Terre » dans la catégorie vision entrepreneuriale. Le Groupe est par ailleurs fortement impliqué dans le projet de Coalition, lancé par le Maroc et l’Ethiopie, pour l’Accès Durable à l’Energie au profit des populations vulnérables situés dans les Pays les Moins Avancés (PMA) et autres pays en développement (ODCs).