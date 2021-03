L’Allemand Thomas Bach a été réélu ce mercredi pour quatre ans à la tête du Comité international olympique (CIO), qu’il dirige depuis 2013, à un peu plus de quatre mois des Jeux d’été de Tokyo.

Bach (67 ans) a été reconduit à la quasi unanimité, lors de la 137ème session initialement prévue à Athènes et basculée en visioconférence, avec 93 voix pour et une voix contre, tandis que quatre membres du CIO se sont abstenus.

Le Bavarois aurait dû briguer ce second mandat à Athènes, dans le sillage des JO-2020 de Tokyo censés célébrer la reconstruction du pays après le tsunami de 2011 et l’accident nucléaire de Fukushima, mais la pandémie de coronavirus a entraîné le report d’un an.