Le président de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi, élu membre du bureau exécutif de l’Union cycliste internationale (UCI) pour la région Afrique, a indiqué que son élection illustre la confiance dont jouit le Maroc auprès des fédérations africaines compte tenu de son rôle dans la promotion du sport dans le continent africain.

Dans un entretien accordé à la MAP, Belmahi a souligné que cette confiance, placée par les instances sportives africaines en sa personne, appelle à davantage d’efforts afin de renforcer les relations entre la FRMC et l’ensemble des fédérations continentales.

Ce soutien s’est manifesté principalement à travers les invitations adressées à la FRMC pour prendre part à plusieurs compétitions organisées dans le nord, le sud ou l’ouest de l’Afrique, a-t-il ajouté. M. Belmahi a affirmé que l’engagement de la FRMC à mettre toutes ses capacités humaines, techniques et logistique au service de la promotion du cyclisme africain, intervient en harmonie avec la Vision initiée par le Roi Mohammed VI qui a ouvert la voie permettant au Royaume d’occuper une place distinguée sur le continent africain.

Par ailleurs, le président de la FRMC n’a pas manqué de saluer les résultats exceptionnels obtenus par les cyclistes marocains au Championnat d’Afrique sur route et sur piste, qui s’est tenu en Égypte la semaine dernière, notant que ce tournoi, qui a connu la participation des plus puissantes équipes africaines notamment l’Érythrée et le Rwanda, est une étape essentielle dans la qualification au championnat du monde sur la route qui se déroulera en Belgique. Dans ce sens, il a appelé à soutenir ces champions et réunir toutes les conditions favorables à leur épanouissement notamment en mettant à leur disposition des vélodromes répondant aux normes internationales, pour obtenir de meilleurs résultats et représenter de la plus belle des manières le Maroc dans les compétitions continentales et mondiales.

Belmahi a également salué le soutien continu apporté par le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et le Comité national olympique marocain lors de sa campagne pour remporter ce siège au bureau exécutif de l’UCI, qui a été l’objet d’une forte concurrence de la part des représentants de certains pays africains, en particulier l’Afrique du Sud.

Le cyclisme ne remplit pas qu’une fonction de divertissement, a, par ailleurs, expliqué le président de l’instance fédérale, notant que cette discipline contribue activement à l’intégration des jeunes dans la société, en renforçant un sentiment d’appartenance à une communauté régionale, locale et nationale.

À cet égard, il a indiqué que tout au long de sa carrière en tant que président de la FRMC, il a cru que le “vivre ensemble” était possible dans une large mesure grâce au sport, notant que le cyclisme contribuerait grandement au rapprochement des peuples et la diffusion des principes du développement durable.

Son élection en tant que représentant de l’Afrique au sein de l’UCI est d’une importance particulière, a-t-il soutenu, ajoutant que cela prouve que les pays africains croient en les valeurs portées par le Royaume grâce à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, affirmant que le Souverain a ouvert la voie en contribuant au développement humain en Afrique.

Lors de l’Assemblée générale de la Confédération africaine de cyclisme, le Marocain Lahcen Khorsi a été élu en tant que membre du bureau exécutif de l’instance africaine, tandis que l’Egyptien Wajih Azzam a été réélu à la tête de l’organisation continentale.