Le Maroc et la France ont signé, ce samedi à Cannes, un accord visant à donner un nouvel élan à leur coopération dans les domaines de la coproduction et des échanges cinématographiques.

L’accord a été signé par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et la ministre française de la Culture, Rachida Dati, au terme d’une rencontre bilatérale.

Cet accord vise à clarifier et à simplifier les procédures de coproduction entre cinéastes marocains et français, en plus de mettre en place une commission mixte entre le Centre cinématographique marocain et son homologue français pour mettre en œuvre cet accord.

Il abroge l’accord de coproduction et d’échanges cinématographiques entre les deux pays, signé à Rabat le 27 juillet 1977, et définit les modalités de coopération en la matière.

Le texte vise aussi à améliorer le cadre juridique de la coopération cinématographique entre les deux pays, en tenant compte des règles de l’industrie cinématographique en vigueur en France et au Maroc.