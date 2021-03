Dans le cadre des activités culturelles organisées pour la célébration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République Dominicaine, une cérémonie de lancement d’une série de deux timbres-poste symbolisant les liens historiques qui unissent ces deux pays, a été organisée par visioconférence le jeudi 25 mars 2021.

Cet événement a eu lieu en présence de l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République Dominicaine, l’Ambassadeur de la République Dominicaine au Royaume du Maroc, l’Ambassadeur Directeur des Relations Afrique et Moyen Orient relevant du Ministère des Relations Extérieures de la République Dominicaine, le Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib et le Directeur Général de l’Institut Postal Dominicain (INPOSDOM).

Intégré dans le programme des festivités, lancé le 15 décembre 2020, pour la célébration de ce 60ème anniversaire, cet événement exceptionnel dans le monde de la philatélie, dénote de l’ampleur des relations étroites entre les deux pays.

Les deux timbres-poste illustrent deux monuments du patrimoine architectural des deux pays, à savoir : la Kasbah des Oudayas à Rabat et la façade du monument historique Alcázar de Cólon à Saint Domingue.

Construite sur une haute falaise surplombant la rivière Bouregreg à Rabat, la Kasbah des Oudayas, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et bâtie au Xème siècle par les Almoravides, a servi de palais royal au Sultan Moulay Ismail et abrite, depuis 1915, le Musée national des bijoux.

De son côté, l’Alcázar de Cólon, palais de style gothique datant de la renaissance, donnant sur la Plaza de España est aujourd’hui l’un des musées les plus populaires de la ville coloniale. Jadis, ce joyau architectural servait de demeure à Diego Colomb, fils de Christophe Colomb.

Il est à rappeler que cette émission de timbres-poste vient enrichir la série des émissions communes réalisées entre le Royaume du Maroc et d’autres pays tels que les États-Unis d’Amérique en 1987, la Belgique en 2001, la France en 2001 et en 2019, le Portugal en 2007, l’Ukraine en 2013, et la principauté de Monaco en 2014.