Le Maroc et Djibouti ont signé, lundi à Rabat, une convention de coopération visant le développement des relations maritimes entre les deux pays.

Paraphé par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, et le ministre djiboutien des Infrastructures et de l’Équipement, Hassan Houmed, cet accord vise à garantir une meilleure coordination du trafic maritime bilatéral et du transport maritime y afférent. S’exprimant à cette occasion, Abdeljalil a mis l’accent sur l’importance de consolider la coopération entre les acteurs du transport maritime et de contribuer, de manière générale, au développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays.

En vertu de cet accord, a noté le ministre, les deux parties s’engagent à coopérer pour le développement de la marine marchande entre leurs ports respectifs et à encourager les compagnies maritimes à entreprendre les mesures nécessaires en vue d’offrir des services maritimes efficaces au service des intérêts des compagnies maritimes et des transporteurs, ainsi qu’à tisser des partenariats pour une contribution effective des flottes des deux pays aux échanges maritimes. Le ministre djiboutien a, pour sa part, souligné que cet accord offrira aux opérateurs du transport maritime la possibilité d’installer, sur le territoire de l’autre partie, des succursales et sociétés pour l’exercice de leurs activités, tout en offrant des facilités de manière respective, ajoutant que cela va permettre de créer une dynamique et de consolider les bonnes relations de coopération entre le Maroc et Djibouti.

Cette convention vise à établir un cadre de coopération pour la promotion du transport maritime, a souligné le ministre djiboutien, notant qu’elle prévoit également un échange d’informations sur toutes les affaires maritimes, notamment en matière de formation professionnelle des travailleurs dans la marine marchande, les ports et les administrations maritimes.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de saluer les relations de coopération distinguées entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti dans différents domaines, particulièrement les secteurs du transport et de la logistique, et d’exprimer leur volonté commune de développer la coopération bilatérale.