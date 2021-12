Le Maroc et le Royaume-Uni ont tenu, mercredi à Londres, la première session de leur Conseil d’Association qui permettra d’approfondir leur coopération économique.

A cette occasion, les deux pays ont exprimé leur ambition commune de développer leurs échanges commerciaux qui s’élèvent déjà à près de 2 milliards de livres sterling par an.

Dans un communiqué conjoint à l’issue de cette session présidée par le ministre d’État britannique chargé du commerce international, Ranil Jayawardena et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, les deux pays ont indiqué qu’à travers l’accord d’association, ils disposent désormais d’une plateforme permettant d’approfondir leur partenariat économique.

Les deux Royaumes ont marqué leur aspiration à raffermir leurs relations économiques en encourageant les entreprises britanniques à étudier les possibilités d’investir au Maroc dans divers secteurs, compte tenu notamment de l’accès du Royaume à d’autres marchés émergents.

Le sous-comité étudiera les possibilités d’approfondir cette relation et d’accroître les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, en veillant particulièrement à ce que l’accord d’association soit mis en œuvre aussi efficacement que possible.

Jayawardena et Mezzour ont saisi cette occasion pour rappeler l’histoire des relations amicales et mutuellement bénéfiques des deux pays.

Se félicitant du 300ème anniversaire de la signature du premier traité commercial entre les deux pays, le 23 janvier 1721 à Fès, ils ont réaffirmé leur vision d’un Partenariat Stratégique bilatéral pour approfondir leurs relations économiques et sécuritaires, renforcer leurs liens culturels, soutenir leurs contributions ambitieuses respectives dans la lutte contre le changement climatique et s’aider mutuellement pour une meilleure reprise post-pandémie.