Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, et la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) ont procédé, mardi à Abuja, au lancement des travaux du Centre médical africain d’excellence (AMCE), qui vise à fournir des soins de santé de classe mondiale à travers le continent.

Prévue pour être livrée au premier trimestre 2024, cette infrastructure médicale devra offrir une gamme complète de services médicaux en oncologie, hématologie, cardiologie et services de santé généraux, y compris les services de traumatologie et d’urgence, ainsi que d’autres services essentiels, notamment académiques.

A cette occasion, Buhari a affirmé que « le gouvernement du Nigeria s’est associé à Afreximbank pour développer le Centre médical africain d’excellence à Abuja, qui fournira des services médicaux de classe mondiale à égalité avec les hôpitaux les plus prestigieux du monde ».

« Le succès de l’AMCE ouvrira la voie à de futurs investissements et partenariats dans le secteur, tout en élevant le niveau local des soins de santé et en fournissant un modèle de qualité des services requis pour relever les défis sanitaires et économiques du Nigeria et de l’Afrique », a déclaré le président nigérian.

De son côté, le président d’Afreximbank, Benedict Oramah, a souligné que « la construction du Centre médical africain d’excellence arrive à point nommé, alors que le continent se relève de l’impact de la pandémie de Covid-19. Fort des enseignements tirés de la lutte de l’Afrique pour enrayer le virus, l’AMCE sera un acteur clé pour le continent ».

Oramah a précisé que le projet mettra en commun des technologies de classe mondiale et des talents internationaux, notamment ceux de la diaspora africaine, afin de fournir un éventail complet de services médicaux de qualité.

Le projet de santé est mis en œuvre par la Banque africaine d’import-export en partenariat avec le gouvernement fédéral, le King’s College Hospital de Londres, l’Université de Wisconsin des États-Unis et le Christie Hospital de Manchester.