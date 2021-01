Le corps diplomatique francophone basé à Genève et l’organisation mondiale de la santé (OMS) ont été briefés vendredi sur le lancement par le Roi Mohammed VI de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19 au Maroc.

Lors d’une réunion du Groupe des ambassadeurs francophones à Genève, dédiée prioritairement à un échange avec le directeur général et plusieurs membres du leadership de l’OMS sur la crise sanitaire mondiale actuelle et les moyens d’y faire face, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres Organisations Internationales à Genève, Omar Zniber, a rappelé que le Roi Mohammed VI a procédé, ce jeudi, au lancement de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19, précisant que le Souverain a reçu la première dose du vaccin.

“En se faisant personnellement vacciner, SM le Roi Mohammed VI a lancé la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, destinée à faire vacciner l’ensemble de la population majeure du Maroc pour endiguer l’épidémie de Covid-19 sur notre territoire”, a-t-il souligné.

Zniber a rappelé, par ailleurs, que bien avant le déclenchement de la pandémie, le Maroc, conscient des enjeux sanitaires globaux, préparait une conférence, en coopération avec l’OMS, sur les situations d’urgence, y compris les pandémies, et les moyens d’y répondre.

Cette conférence, programmée les 24 et 25 mars 2020 à Marrakech a dû être reportée, à cause des contraintes liées aux confinements et aux mesures de restriction prises au niveau international, a-t-il indiqué

En réaction à l’intervention du Représentant Permanent du Maroc, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné le caractère urgent de lancer les campagnes de vaccination de façon équitable dans tous les pays du monde, en tant que seul moyen de parvenir à éradiquer le Covid-19 et ses conséquences sanitaires et économiques désastreuses.

Il a également indiqué la grande opportunité de tenir la conférence de Marrakech dès que les conditions le permettraient pour, entre autres, tirer les leçons de la crise sanitaire actuelle et définir les programmes d’action nécessaires pour faire face aux pandémies dans le futur.

Tedros a rappelé la nécessité à cet égard d’un partage des vaccins produits de part le monde, insistant que l’éradication de la pandémie ne peut se faire qu’à une échelle globale et qu’en conséquence la question des brevets et de la production, à plus large échelle, se pose avec acuité.

Cette réunion a par ailleurs été l’occasion de faire le point sur les perspectives de coopération entre l’OMS et l’Organisation Internationale de la Francophonie et informer les participants sur les derniers développements concernant l’action de l’OMS dans le cadre de la réponse mondiale à la pandémie de Covid-19, notamment l’Accelerator ACT, mécanisme de l’OMS pour coordonner la réponse mondiale à la Covid, et le mécanisme COVAX pour la distribution équitable des vaccins. Quelques aspects relatifs aux volets institutionnels de l’organisation ont également été brièvement abordés (transformation, réforme, financement, Examen Universel pour la Santé et la Préparation…).

L’ensemble des intervenants, en particulier les Représentants Permanents des pays participants ont souligné le caractère urgent et plus que jamais nécessaire du renforcement de la coopération et de la solidarité internationales dans la lutte contre la Covid-19.