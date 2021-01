En 2020, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a poursuivi ses actions visant le renforcement de sa coopération et sa présence dans les pays de l’Afrique sub-saharienne. Et les principales activités de l’Office durant l’année 2020, au niveau continental, ont été présenté lors du dernier Conseil d’Administration par le Directeur Général, Abderrahim El Hafidi. Elle se présentent comme suit :

 Concessions au Sénégal :

Les deux contrats de concession d’électrification rurale au Sénégal sont mis en œuvre par les deux sociétés de projets Comasel de Saint-Louis et Comasel de Louga. Les travaux de développement du réseau MT et BT se poursuivent dans les deux régions du nord du Sénégal. A fin 2020, Comasel de St Louis et Comasel de Louga comptaient respectivement 10 621 et 8 621 contrats d’abonnement souscrits au profit des clients Réseau et 1 761 et 928 contrats pour les clients solaires.

 Projet de construction de la Centrale Brikama en Gambie :

L’ONEE a poursuivi l’exécution du contrat relatif à la maîtrise d’œuvre pour la construction de la nouvelle centrale Brikama II (2×10 MW diesel) située à Banjul. La réception provisoire de la centrale a été prononcée le 24 Octobre 2020.

 Projet de développement de l’électrification rurale au Mali :

L’ONEE et l’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale (AMDER) ont conclu, en 2018, un contrat de service qui porte sur l’assistance à maîtrise d’œuvre pour le développement du projet d’Electrification Rurale dans la région de Ségou au Nord Est de Bamako. Le projet financé par la Banque Islamique de Développement (BID), consiste en la construction de deux centrales solaires photovoltaïques avec stockage d’une puissance totale de 2.4 MWc et d’un réseau de distribution de 67 km de ligne MT et 117 km de ligne BT. L’année 2020 a été consacrée essentiellement au jugement des Appels d’Offres de la partie réseaux et des deux centrales photovoltaïques avec stockage.

 Projet de développement de l’électrification rurale au Tchad :

L’ONEE et la Société Nationale d’Electricité du Tchad ont conclu, en mai 2018, un contrat de service qui porte sur l’assistance à maîtrise d’œuvre pour le développement du projet d’Electrification Rurale au Tchad. Le projet financé par la BID, consiste à :

– Concevoir, construire et mettre en service une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 3 MWc ;

– Concevoir, construire et mettre en service des réseaux MT, BT et des postes de distribution ;

– Réaliser l’extension du poste 15 KV de Gassi.

Les principales prestations réalisées en 2020 ont concerné essentiellement la réalisation des études (réseau MT et BT et à la centrale solaire PV) et la validation des spécifications techniques (réseau et centrales PV).

 Projet de développement de l’électrification rurale Niger :

L’ONEE et l’Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification en milieu Rural (ANPER) du Niger ont conclu, en octobre 2019, un contrat de service qui porte sur l’assistance à maîtrise d’œuvre pour le développement du projet d’Electrification Rurale au Niger dont le financement est assuré par la BID. Ce projet consiste globalement à électrifier 27 villages regroupant 17 500 foyers et 1 500 activités. Pour les desservir, il est prévu de construire 3 centrales solaires photovoltaïques avec stockage d’une puissance totale de 9.2 MWc, des réseaux de distribution MT et BT et les branchements des foyers. En 2020, l’ONEE a assisté l’ANPER dans la préparation et validation des spécifications techniques pour le réseau et les centrales PV.

 Projet de développement de l’électrification rurale en Gambie :

Dans le cadre de l’initiative de développement de l’électrification rurale en Afrique Subsaharienne conclue entre la BID et l’ONEE, ce dernier a réalisé une étude technico-économique d’un projet d’électrification rurale en Gambie qui a été validée par les autorités Gambiennes et les bailleurs de fonds vise à :

– Construire deux centrales solaires PV de capacités de 1,95 et 3,15 MWc,

– Construire un réseau de distribution de 147 km de lignes MT et 144 km en BT,

– Installer une puissance cumulée de 65,5 MVA en transformateurs MT/BT.

Ce projet apportera l’électricité à 118 villages comptant environ 4330 foyers et 1390 activités génératrices de revenus.