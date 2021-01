Le Royaume du Maroc a exprimé ce mardi sa satisfaction suite aux développements positifs que connaissent les relations entre l’Arabie Saoudite et le Qatar, et la signature de la déclaration d’Al-Ula à l’occasion du 41e Sommet du Conseil de Coopération du Golfe (CCG)



Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a indiqué dans un communiqué que partant des liens forts et de l’affection sincère unissant le Roi Mohammed VI et ses frères, les dirigeants des pays du golfe arabe, le Maroc forme l’espoir que ces développements constituent le début pour la réunification et l’instauration de la confiance mutuelle ainsi que pour dépasser cette crise afin de consolider l’unité au sein de la famille du Golfe.



Le Royaume du Maroc salue les efforts entrepris par l’État du Koweït frère ainsi que le rôle constructif des États-Unis à cet égard, ajoute le communiqué.