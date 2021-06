Les soldes d’hiver 2021, organisés pour la première fois de manière coordonnée avec les principaux acteurs du secteur du retail, ont connu un véritable succès et ont permis sans nul doute d’atténuer en partie les impacts de la crise sanitaire.

Dans la continuité de cette action commune réussie, et afin de réguler une nouvelle fois cette période structurante pour la profession, la Fédération Marocaine du Commerce en Réseau (FMCR) a décidé de fixer la date des soldes d’été au 28 juillet 2021.

«Comme pour les soldes d’hiver, cette décision a été prise en concertation avec un large panel et représentatif des commerces et en parfaite coordination avec les gestionnaires d’ensembles commerciaux (Galeries, Parcs d’activité et Centre commerciaux). Cela afin de réguler la pratique des soldes, pour l’intérêt des consommateurs d’une part, et pour garantir une concurrence loyale entre les opérateurs d’autre part », déclare Amine ABOUYOUB, membre de la FMCR.