Selon les statistiques fournies par le site ourworldindata.org, le Maroc apparaît dans le Top 10 mondial des pays ayant le plus vacciné au cours des sept derniers jours pour 100 habitants de la population totale.

En effet, au cours des sept derniers jours, le Maroc a connu une augmentation exponentielle des cas vaccinés au quotidien d’environ 390%, soit 253.520 personnes vaccinées entre le 09/02 (65.032 vaccinés) et le 15/02 (318.552 vaccinés).

Ce coup d’accélérateur notable a permis au Royaume de se hisser à la 7ème place mondiale des pays ayant le plus vacciné durant les sept derniers jours. Et avec une moyenne mobile de 0,45 doses administrées pour 100 personnes sur cette période, le Maroc se place juste après les Etats-Unis (0,5 doses) et juste avant Bahreïn (0,42).