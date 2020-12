Le Maroc, représenté par le Haut-commissariat au Plan, par référence aux niveaux de qualité et de désagrégation des données publiées dans sa plateforme centrale de diffusion des données BDS (Base de Données Statistiques), a été classé 40ème en 2020/2021, parmi 178 pays évalués selon l’Indice d’Ouverture des Données (Open Data Inventory, ODIN) réalisé par l’Observatoire des Données Ouvertes (Open Data Watch, ODW).

Avec un score de 65 points, le Maroc a ainsi amélioré son classement mondial de deux points et a pris le leadership au niveau du continent Africain en se positionnant au premier rang en 2020/2021 alors qu’il était troisième lors du cycle précédent 2018/2019. Cette performance de notre pays au niveau mondial et continental traduit les efforts engagés par le HCP en matière de collecte et de diffusion des données qu’il produit.

Dans le même souci d’ouverture des données, le HCP a, d’une part, procédé à la mise en ligne des données anonymisées de certaines de ses enquêtes et opérations statistiques avec leurs métadonnées à des fins d’usages personnalisés par les utilisateurs et s’emploie activement, d’autre part, à mettre en ligne, d’une manière progressive, les microdonnées d’autres opérations statistiques dès l’achèvement du processus de leur anonymisation.

Le HCP est, par ailleurs, en train de mettre en œuvre son plan de transformation digitale, avec le concours de l’Office Statistique du Danemark , lequel plan accorde une place primordiale aux services dédiés aux utilisateurs, visant un accès digitalisé convivial, totalement ouvert et documenté et offrant la meilleure expérience-utilisateur possible.

Amplement engagé dans la réalisation des chantiers précités, le HCP, compte, entre autres, sur les activités afférentes auxdits chantiers pour améliorer davantage et irréversiblement la performance du Maroc en matière d’Open Data.

Il y va sans dire que la mise à la disposition du HCP, selon les normes statistiques convenues globalement, des informations statistiques produites et détenues par les départements ministériels et autres organismes publics, est vivement requise à cet effet, dans la mesure où l’indice ODIN évalue la couverture des statistiques nationales, y compris celles produites par les partenaires nationaux dans le cadre de l’exercice de leurs activités sectorielles. Il est à signaler dans ce cadre que la méthodologie d’évaluation pour l’année en cours 2020/2021 a été substantiellement revue par l’ODW en élargissant les critères de couverture à de nouvelles informations statistiques sectorielles censées être produites par les départements ministériels partenaires.

Institution connue sur le plan international par son professionnalisme et son indépendance, l’ODW réalise l’évaluation mondiale des Instituts Nationaux de Statistique dans le domaine des données ouvertes et travaille en synergie et en permanente concertation avec la Division Statistique des Nations Unies et d’autres instances internationales similaires. L’ODIN élaboré à cet effet, est un indice composite d’évaluation des sites web des instituts nationaux de statistique sur la base des critères de couverture et d’ouverture des données diffusées.