La presse française se fait l’écho de contact entre le Maroc et le géant français de l’industrie ferroviaire, Alstom, pour l’acquisition du train à hydrogène. Ce dernier représente aujourd’hui le nec plus ultra du transport ferroviaire en Europe et dans le monde.

Ainsi, selon Le Monde citant Brahim Soua, responsable de la plate-forme trains régionaux chez Alstom, «des clients potentiels se sont manifestés au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, en Espagne et au Maroc».

Pourrappel, le Royaume est l’un des clients importants du géant français. En effet, Alstom avait fourni les trains à grande vitesse de l’ONCF (Office national des chemins de fer) faisant du Maroc l’un des rares pays dans le monde à proposer des voyages en TGV sur son réseau ferroviaire. Aussi, Alstom fournit également les plus grandes villes du Royaume comme Rabat et plus récemment Casablanca des rames de tramway.