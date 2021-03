«L’Association Vivre Ensemble pour la Citoyenneté et le Développement», selon sa représentante à cette cérémonie, Hanin Joha, œuvre pour la promotion des concepts de cohésion sociale et l’accompagnement des réfugiés, à travers des activités et des événements culturels dans les écoles, les colonies de vacances, les clubs de jeunes et les universités dans le Royaume.