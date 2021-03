L’Assemblée générale constitutive (AGC) du “Cluster GreenH2” a été tenue, jeudi à Rabat, pour examiner les moyens de promouvoir la recherche appliquée, l’innovation et l’industrie dans le domaine de l’hydrogène. S’inscrivant dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des orientations royales visant à faire du Maroc un pays pionnier en matière de transition énergétique, le groupement “Cluster GreenH2” a pour objectif de contribuer à l’émergence d’une filière de l’Hydrogène Vert compétitive, et de positionner le Royaume comme hub régional leader dans l’export de l’hydrogène vert et de ses dérivés.

Ce groupement dont l’AGC a été marquée par la présence du ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah, du directeur général de l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), Badr Ikken, de la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, et d’un ensemble de représentants de départements ministériels et d’acteurs industriels dans le domaine des énergies renouvelables, vise également à fédérer l’écosystème national autour d’objectifs communs et de coconstruire un cadre réglementaire incitatif et équitable en faveur du développement de la filière.

Dédié à l’innovation et à la valorisation industrielle de l’hydrogène, notamment en s’appuyant sur les infrastructures de l’IRESEN développées en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), “Cluster GreenH2” a également pour vocation d’encourager le transfert de savoir-faire à travers des projets collaboratifs regroupant industriels et chercheurs du Maroc et de l’étranger. A cet égard, le groupement s’assigne pour mission de favoriser le transfert de technologie et l’intégration industrielle au sein de la filière de l’hydrogène, de renforcer les capacités des acteurs locaux dans la production, l’exploitation et la valorisation de la molécule verte, de stimuler l’innovation collaborative ainsi que de promouvoir l’hydrogène marocain à l’échelle régionale et internationale.

Outre certaines universités marocaines publiques et privées et un ensemble d’entreprises œuvrant dans le secteur de l’énergie, les principaux membres fondateurs du ClusterH2 sont le ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, le ministère de l’Industrie, du Commerce, et de l’Économie Verte et Numérique, le Groupe OCP, l’ONHYM, l’IRESEN, l’Agence Marocaine de l’Énergie Durable (MASEN), l’Agence Marocaine de l’Efficacité Énergétique (AMEE) et l’Office Nationale de l’Eau potable et de l’Électricité (ONEE). Lors de cette AGC, le bureau du groupement a été formé, et le directeur général de l’IRESEN, Badr Ikken, en a été élu président.