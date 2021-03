Le département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST), l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), la Fondation OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont annoncé le lancement pour la première fois au Maroc d’un Appel à Projets en Transfert Technologique “TechTransfer-Edition 2021”.

Cet Appel à Projets a pour objectif de valoriser les résultats de recherche développés par les chercheurs marocains, et ce en mobilisant un budget de 60 millions de dirhams, indique un communiqué conjoint des partenaires de cet appel.

Le présent appel à projets est multithématique et concerne les domaines prioritaires de la santé, environnement et qualité de vie, l’agriculture, industrie agroalimentaire, pêche et eau, l’industrie aéronautique et automobile, transport, logistique et technologies avancées, les ressources naturelles et énergies renouvelables, les technologies éducatives et les sciences humaines et défis contemporains de la société marocaine.

Dans sa 1ère édition 2021, cet Appel à Projets, dont la gestion administrative et financière est assurée par l’Université Mohammed VI Polytechnique, vise notamment à contribuer au développement d’une économie nationale basée sur l’innovation et le transfert de technologie, contribuer au rapprochement entre le monde académique et le secteur industriel et améliorer la compétitivité des entreprises marocaines, accompagner les chercheurs dans le développement et la maturation technologique en vue de la commercialisation de procédés, produits ou services issus des résultats de recherche.

Il s’agit aussi de concevoir des prototypes en vue de leurs industrialisations et promouvoir la production et la préférence nationales, essaimer la culture de valorisation des résultats de recherche au sein du milieu académique et encourager la recherche appliquée et l’innovation.

La soumission des pré-projets se déroulera du 26 mars au 25 avril 2021 sur la plateforme du CNRST accessible via le lien [https://call.cnrst.ma].

Un webinaire d’information autour de cet appel à projets sera organisé le 26 mars courant.

Ainsi, les partenaires s’engagent, avec l’appui de la Fondation OCP, à déployer les moyens requis pour la réussite de cette première opération, afin de hisser le Maroc au rang des grandes nations en matière d’innovation issue des résultats de recherche.