Une convention-cadre pour la mise en œuvre du plan de développement des Centres techniques industriels (CTI) pour la période 2022-2025 a été signée, mardi à Casablanca, entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Réseau des centres techniques industriels marocains (RECTIM) et les CTI. Ce plan de développement doté d’une enveloppe budgétaire de 250 millions de dirhams (MDH), inaugure un nouveau cadre de partenariat entre l’État et les CTI à travers lequel le ministère appuiera davantage le rôle de ces centres dans l’accompagnement technique et technologique des entreprises.

L’objectif étant de les positionner en tant qu’accélérateur de l’innovation et de la R&D industrielle par notamment le développement de prestations à forte valeur ajoutée au profit des différentes filières industrielles visant le renforcement de leur compétitivité et de la souveraineté industrielle du Royaume.

« C’est un nouvel élan qui est donné aux CTI appelés, aujourd’hui plus que jamais, à être des vecteurs de la montée en compétence des filières industrielles et à offrir aux opérateurs des prestations novatrices à forte valeur ajoutée, consolidant les acquis et libérant les initiatives à la fois”, a déclaré à cette occasion le ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour.

Le ministre a également témoigné de l’aspiration de son département à des CTI plus attractifs pour les opérateurs, agissant dans la complémentarité et au diapason des priorités nationales pour se positionner en tant que pôle technique de référence en matière de développement technique et technologique au service de la souveraineté industrielle du Maroc.

Ce nouveau plan fait suite à l’achèvement de la mise en œuvre du plan de développement des CTI 2014-2020, signé en février 2013, sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ayant mobilisé une enveloppe budgétaire de 290 MDH, et aux recommandations de l’étude d’évaluation, validées par le comité de suivi du Fonds d’Appui aux CTI (FACET).

Il s’articule autour de cinq principaux axes stratégiques dont le développement de prestations d’assistance technique pour les projets d’investissement retenus dans le cadre de la Task Force Souveraineté industrielle, alimentaire et sanitaire, le déploiement de prestations de certification, de validation de produits et de développement de normes et l’impulsion de nouvelles activités au Maroc et l’accélération de la montée en compétences des CTI à travers des partenariats industriels et techniques novateurs.

De même, ce plan prévoit de renforcer la mission d’intérêt général des CTI à travers des projets de développement en concertation avec les secteurs et écosystèmes industriels et de mettre en place de nouvelles plateformes et prestations pour l’accompagnement technique du développement de nouvelles activités industrielles s’inscrivant dans la souveraineté industrielle, sanitaire et alimentaire.

Les objectifs globaux de ce plan seront déclinés en objectifs spécifiques dans le cadre de contrats-objectifs qui seront signés avec chaque CTI et sa fédération ou association professionnelle.

Au cours de cet événement, le bilan des avancées réalisées dans le cadre du plan 2014-2020, a été présenté. Parmi les plus notables figurent notamment le renforcement des capacités techniques des laboratoires des CTI, l’augmentation du nombre de collaborateurs et du taux d’encadrement.

Avec le renforcement des capacités des CTI, ces derniers réalisent aujourd’hui des prestations techniques d’intérêt général notamment les études techniques, le développement des normes, l’assistance technique aux industriels pour la validation des nouveaux produits et la formation technique spécifique.

Par ailleurs, les CTI ont contribué activement à l’effort national pendant la pandémie à travers la participation à l’élaboration et la validation des produits de protection et des dispositifs médicaux notamment les masques, les respirateurs artificiels ainsi que les lits médicaux.

Cette cérémonie a été marqué par la présence du président du RECTIM, David Tolédano, et des présidents des CTI représentés par Abdelmounim El Eulj, président CETIA, Abdelkarim Labbi, président CTIBA, Abdelaziz Alazrak, président CTPC, Ali Moamah, président CETIEV, Azzedine Jettou, président CMTC, Najib Cherai, président CERIMME, Jalil Rais, président CTTH, et Abdelkader Al Alaoui, président CERIC.