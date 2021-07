Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et le British Council au Maroc ont signé, lundi à Rabat, un accord de partenariat pour la diffusion d’un nouveau programme radio pour l’apprentissage de la langue anglaise, à partir de septembre prochain.

Ce programme, intitulé “English Time” et destiné aux jeunes apprenants, se compose de 43 épisodes d’une durée de 15 minutes chacun et offre aux enfants et à leurs parents la possibilité de pratiquer et d’appliquer l’anglais, en se concentrant sur les compétences de base de la langue, indique-t-on dans un communiqué conjoint..

Il a été préparé suite au “succès remarquable” remporté par le programme “Obla Air”, conçu par le British Council dans le cadre de sa coopération avec le ministère et la SNRT, auprès des enseignants, des apprenants et des familles, depuis son lancement et sa diffusion dans le sillage du processus de l’enseignement à distance via la télévision et la radio pendant la période de confinement imposée par la pandémie de la Covid-19.

Le nouveau programme fait partie d’un ensemble d’initiatives éducatives mises en œuvre conjointement par les trois parties, au cours des deux dernières années, dans le but d’offrir des ressources numériques pour l’enseignement et l’apprentissage de l’anglais pour les enseignants, les élèves et les étudiants marocains.

Cette cérémonie a été également l’occasion de présenter le bilan d’autres initiatives pédagogiques mises en œuvre et les programmes futurs les plus importants, et qui s’inscrivent dans le cadre des efforts engagés par le ministère le British Council dans le domaine de l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage de la langue anglaise, ainsi que du renforcement des capacités des cadres pédagogiques,

Cette rencontre a aussi permis de mettre en avant la démarche de l’enseignement à distance adoptée par le ministère et s’appuyant sur de nombreuses ressources pédagogiques gratuites et une offre numérique périodiquement mise à jour.

La première de ces initiatives est un catalogue de ressources numériques adaptées au curriculum marocain de la langue anglaise. Ainsi, les enseignants d’anglais dans toutes les régions peuvent désormais accéder aux ressources numériques du British Council via le lien : (https://learnenglishteens.britishcouncil.org ), qui ont été indexées aux manuels scolaires agréés par le Ministère.

Ce projet, lancé depuis octobre 2018, en coopération avec la Direction des Curricula et les deux académies régionales d’éducation et de formation des régions de Rabat-Salé-Kénitra et Beni Mellal-Khénifra, a permis la formation de plus de 250 enseignants et inspecteurs d’anglais, qui se sont engagés dans ce processus d’indexation des ressources numériques aux axes du curriculum marocain pour une utilisation aisée en classe.

Quant au deuxième programme, il concerne la quatrième édition de “Connecting Classrooms” et vise à aider les jeunes à acquérir les connaissances et les compétences du XXIe siècle nécessaires au développement des valeurs de coexistence et de citoyenneté universelle, à la contribution à une économie en perpétuel développement fondée sur l’innovation.

Ce programme est implémenté depuis 2015 en coopération avec les Académies régionales d’éducation et de formation de Rabat-Salé-Kénitra, Beni Mellal-Khénifra, Draa-Tafilalet, Guelmim-Oued -Noun et de l’Oriental.

Près de 800 établissements du cycle secondaire et environ 1.500 enseignants et directeurs d’établissements y ont participé, bénéficiant d’un perfectionnement professionnel dans des compétences de base et sur la façon de les développer en classe, grâce à la pensée critique, la résolution de problèmes, la créativité et l’imagination, la collaboration et la communication, la citoyenneté, la culture numérique ainsi que le leadership des élèves et leur développement personnel.

Ce programme a également permis de conclure plusieurs accords de partenariat internationaux avec des établissements du Royaume-Uni et d’autres pays et de discerner le Prix International des Ecoles (ISA) à plusieurs établissements scolaires marocains.