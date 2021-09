Un dispositif de cours en ligne destinés à l’autoformation continue des cadres pédagogiques et administratifs au titre de l’année 2021-2022 a été lancé sur la plateforme virtuelle « e-takwine », par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ce dispositif, lancé en collaboration avec le Millenium Challenge Account au niveau des établissements d’enseignement secondaire, des directions provinciales, des académies régionales d’éducation et de formation (AREF) et des centres régionaux des métiers d’éducation et de formation ainsi qu’au plan central, s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie de la formation continue au profit des cadres éducatifs et administratifs, indique le ministère dans un communiqué.

Il a été également mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du modèle « Lycée Attahadi », principale composante du projet « Éducation secondaire » lequel fait partie du programme de coopération « Compact II » conclu entre le Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis.

Le programme élaboré en collaboration entre le Millenium Challenge Account, d’une part, et le Centre national des innovations pédagogiques et de l’expérimentation, l’unité centrale de la formation des cadres, les AREF et les centres régionaux des métiers d’éducation et de formation, d’autre part, s’articule autour de 26 modules répartis en trois principales thématiques : pédagogie et didactique, management et modules transversaux.

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur la plateforme : e-takwine-tanmia.men.gov.ma, souligne le communiqué, relevant que les établissements scolaires concernés bénéficieront du soutien nécessaire pour mener à bien leur approche pédagogique centrée sur l’élève.