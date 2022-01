La douane marocaine a annoncé la prolongation d’un an de la mesure de sauvegarde sur les importations de produits d’habillement et de textile en provenance de Turquie. Ainsi, cette mesure de sauvegarde préférentielle définitive sur les importations de textile turques a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, selon une note de l’Administration de la douane et des impôts indirects (ADII).

Cette prolongation a pour objectif de développer le textile marocain par la signature d’accords de partenariat, notamment avec les chaînes marocaines de la grande distribution, souligne-t-on.

Concrètement, ces mesures d’ajustements rétablissent le droit d’importation à hauteur de 90 % du taux fixé dans le cadre du droit commun, sur les produits textiles et d’habillement originaires de Turquie.

Grâce à cette politique, le Maroc a connu une croissance de 23% des exportations du textile en 2021. Le secteur emploie 189 000 personnes à travers 1 628 entreprises et génère un chiffre d’affaires de 50,48 milliards de dirhams, dont 36,5% à l’export.