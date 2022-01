La révolution numérique sans cesse annoncée est aujourd’hui une réalité dans différents secteurs économiques. Sous l’impulsion de ses actionnaires, Wafa Assurance a érigé le digital comme axe stratégique et a initié, en juin 2020, un plan digital ambitieux consacré par un investissement massif dans sa Digital Factory. Cette Digital Factory a très vite élaboré des parcours clients qui sont au nombre de 40 à date et dont le nombre va grandir pour embrasser toutes les interactions cruciales pour les clients.

Le canal digital est considéré par certains comme un canal concurrent aux réseaux de distribution. Wafa Assurance a décidé, à contrario, de conjuguer la force de son réseau et ses investissements dans le digital en adoptant une stratégie dite PHYGITALE, contraction de physique et digitale. Cette stratégie consiste à inclure les Agents Généraux dans tous les parcours digitaux élaborés en demandant à tout prospect et à tout client provenant du canal digital de choisir un Agent Général et, en cas de non réponse du client, à lui en attribuer un en maintenant tous les droits de l’Agent Général ainsi désigné.

L’Agent Général de Wafa Assurance disposera ainsi d’outils lui permettant de satisfaire le client qui emprunte le parcours digital mais aussi de renforcer sa propre image de marque. On peut parler d’une agence d’assurance augmentée. Avec cette stratégie PHYGITALE, le réseau des agents généraux et le digital vont être combinés afin de proposer au client des parcours bénéficiant des avantages de l’agence physique, notamment la relation humaine avec l’expertise et la proximité qui en découlent, avec ceux du digital comme l’automatisation, la flexibilité, la disponibilité.

Cette stratégie PHYGITALE, qui consiste en définitive à inclure l’Agent Général dans la formidable transformation digitale de l’assurance, viendra renforcer davantage un des actifs les plus importants de la compagnie, son réseau d’Agents Généraux, au bénéfice des clients et des assurés du Groupe Wafa Assurance.