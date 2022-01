Le Conseil exécutif de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences «ALECSO» a approuvé la formation d’un comité chargé de réexaminer les dispositions du règlement intérieur du Conseil exécutif, placé sous la présidence du Royaume d’Arabie saoudite et comprenant neuf pays membres, dont le Maroc.

Le comité, qui comprend, outre le Maroc, les Emirats arabes unis, la Tunisie, le Soudan, la Somalie, la Palestine, le Koweït, l’Egypte et la Mauritanie, a été formé en fonction des mutations internationales et des exigences du futur plan d’action de l’Organisation.

Cela a été annoncé lors d’une conférence de presse tenue mercredi dans le gouvernorat d’Al-Ula, à l’issue de la réunion du Conseil exécutif de l’Organisation, au cours de laquelle le président du Conseil exécutif de l’ALECSO, Hani Al-Moqbel a confirmé que la réunion est parvenue à 18 décisions couvrant tous les domaines d’activité de l’Organisation, y compris la formation de quatre commissions techniques permanentes pour soutenir les actions de l’Organisation dans ses domaines d’intervention.

Il s’agit de la commission de l’information et de la communication dirigée par le Maroc avec l’Irak et la Libye comme pays membres, la commission des sciences et de la recherche scientifique dirigé par l’Egypte (le Maroc, la Libye, le Soudan et le Koweït y sont membres), de la commission de l’éducation dirigée par la Somalie avec comme membres la Jordanie, la Tunisie, le Djibouti, les Iles Comores et le Koweït, et de la commission de la culture conduite par les Emirats arabes unis avec le Bahreïn, l’Arabie Saoudite, la Palestine, le Liban et la Mauritanie en tant que pays membres.

Al-Moqbil a souligné la formation d’une commission permanente pour la jeunesse, dans une étape qui est la première du genre dans l’histoire de l’Organisation.

Les décisions comprenaient également, pour la première fois dans l’histoire de l’Organisation, la formation de la commission des partenariats et de la diversification des sources de financement de l’Organisation, sous la présidence d’Oman avec comme membres les Emirats, la Somalie, la Palestine, le Qatar, le Koweït, La Libye et le Yémen, étant donné que les partenariats sont une option stratégique et une composante de la vision future de l’Organisation et un moyen de diffuser son message Cognitif.

Le président du conseil exécutif de l’ALECSO a déclaré qu’il a été convenu d’établir un prix au nom de l’«ALECSO», de restituer les prix suspendus et de former une commission à cet effet dirigé par le Liban, avec en tant que membres les Emirats, Oman, le Koweït et l’Egypte, en plus de l’approbation de la formation d’une commission chargée de renforcer le rôle des médias et du marketing de l’Organisation dirigée par le Bahreïn et avec l’adhésion de la Jordanie, les Emirats, la Tunisie et le Koweït.

Au cours de la conférence de presse, il a annoncé l’élection de la représentante du Bahreïn, Lubna Sulaibikh, au poste de vice-présidente du Conseil exécutif, notant que les décisions comprenaient l’approbation du projet de budget et des programmes pour les années 2023-2024, l’approbation du projet de budget de l’Institut de Recherche et études arabes pour les années 2023-2024, en plus du budget du Centre arabe pour l’arabisation, la traduction, la rédaction et la publication pour l’année 2023 -2024.

Al-Moqbil a déclaré que le Conseil exécutif de l’ALECSO connaît un travail institutionnel et une participation active de tous les Etats membres, à travers la construction de visions communes et l’adoption de ce qui a été convenu, ce qui a permis à 8 pays de présider des commissions au sein du conseil avec la présence d’un certain nombre de pays dans chaque commission, ce qui contribue à développer le travail de l’Organisation stratégique.

Pour sa part, le directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences, Mohamed Ould Amar, a confirmé que l’ALECSO travaille, dans le cadre de sa stratégie, à faire la lumière sur les domaines culturels et patrimoniaux dans les pays arabes, ajoutant que la tenue de cette réunion dans cette ville (Al-Ula) culturellement ancienne a constitué une occasion pour la mettre sous le feu des projecteurs un point culminant, de même qu’elle a permis aux représentants de 21 pays arabes de visiter Al-Ula et son histoire ancestrale.