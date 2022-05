La première édition du championnat de lecture rapide et du mind mapping au Maroc et en Afrique se tiendra les 28 et 29 Mai à la médiathèque de la fondation Hassan II à Casablanca.

Cet événement est le fruit d’un partenariat entre l’Association Marocaine des Sports Du Cerveau (AMSC), l’Association Pour Apprentissage et Cerveau (APAC) et la fondation de la mosquée Hassan II de Casablanca dans un objectif de permettre aux marocains de faire partie des équipes en compétition internationale de lecture rapide et mind mapping, et de bénéficier d’une multitude de formations auprès d’un collectif d’experts spécialisé dans les sports du cerveau.

Ouvrir la voie pour le championnat mondial

Soutenu par le GOMSA ( Guild Of Mind Sports Arbiters ), ce championnat invite les participants à explorer les capacités infinies et insoupçonnées du cerveau, et à mettre au défi des compétences essentielles notamment la concentration, la mémorisation, et autres techniques d’apprentissage.

La lecture rapide et le mind mapping révolutionnent les codes de la mémorisation et de l’apprentissage, stimulent le cerveau et défient ses capacités habituelles pour une lecture efficace et efficiente. Elles permettent de lire jusqu’à 1000 mots en une minute avec un taux de rétention d’informations qui dépasse les 80%.

La Lecture Rapide est une technique qui permet d’accélérer la vitesse de lecture sans impacter la compréhension ou la mémorisation. Elle vise principalement à éduquer le regard et à limiter la subvocalisation, c’est-à-dire la lecture mentale des mots. S’agissant du Mind Mapping ou Carte heuristique, c’est un schéma qui répond au fonctionnement de notre fonctionnement et qui permet de représenter et de suivre visuellement le chemin de la pensée.

« Ces deux sports liés au cerveau ont chaque année leurs championnats nationaux et internationaux. Nous sommes très fiers d’organiser cette manifestation pour la première fois au Maroc et en Afrique. Cette première édition coïncide avec les championnats du monde. » annonce Majda Brabije, présidente de l’AMSC.

Le Maroc, pays à haut potentiel

Cette édition est spéciale dans son genre, puisqu’ elle sera organisée en glocale, c’est-à-dire de manière globale grâce à la dimension web.

« Nous voudrions à la fois attirer des participants des quatre coins du monde et leur offrir l’opportunité de participer n’importe où ils sont basés, et en même temps organiser la rencontre effective des passionnés des sports cérébraux. », précise Nicolas LISIAK, président de l’APAC.

Pour la présidente de l’AMSC, également sacrée championne d’Afrique et 9ème mondiale de l’édition 2021, « notre mission aujourd’hui est de connecter les gens à leur vrai potentiel et leur montrer les meilleures pratiques pour améliorer leurs performances cognitives. Avec cette première édition nous voulons que le Maroc puisse sauter le pas et créer ses propres championnats qui coïncident d’ailleurs avec les championnats du monde cette année. ”