En ligne avec sa vocation d’acteur sociétal de référence et sa stratégie volontariste de promotion de l’écosystème entrepreneurial, Attijariwafa bank consolide son soutien aux petites entreprises et aux porteurs de projets souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale à travers la 3ème édition du concours « Les Trophées Ana Maâk ». Lancée en octobre dernier, cette 3ème édition a connu un véritable succès avec la participation de 3 500 porteurs de projets qui se sont inscrits sur la plateforme www.daralmoukawil.com, un record par rapport aux deux premières éditions.

Les 320 candidats retenus lors de la phase de pré-sélection ont participé à la caravane régionale qui a démarré le 6 décembre 2021 dans la région de Laâyoune et qui a sillonné les 12 régions du Royaume en vue de récompenser 3 gagnants par région dans les villes de Dakhla, Guelmim, Agadir, Errachidia, Marrakech, Béni Mellal, Fès, Oujda, Tanger, Rabat et a fini sa tournée à Casablanca le 5 Janvier 2022.

Lors de cette caravane régionale, les candidats ont eu l’occasion de présenter leurs projets devant un jury composé d’acteurs incontournables de l’écosystème entrepreneurial régional, qui se sont fortement mobilisés pour cet événement à fort impact social (Centre Régional d’Investissement ; Tamwilcom ; Chambres de Commerce ; d’Industrie et de services ; Chambres d’Artisanat ; Chambres d’Agriculture ; etc).

Pendant cette étape, Attijariwafa bank a récompensé les 3 finalistes de chaque région par une subvention financière selon leur classement (prix Gold, Silver ou Bronze).

Les gagnants Gold de chaque région, ont participé à la grande finale nationale qui s’est tenue le 26 mai 2022 à Casablanca en présence du Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank Monsieur Mohamed El Kettani. Lors de cette finale, un éminent jury a désigné les 3 grands gagnants nationaux « Des Trophées Ana Maâk » qui ont reçu un prix additionnel d’une valeur comprise entre 50 000 et 100 000 DH.

En plus des contributions financières, Attijariwafa bank offrira aux gagnants de ce concours un accompagnement sur-mesure et dans la durée afin de les soutenir dans la pérennisation de leur activité ainsi qu’un référencement auprès de la Direction des Achats d’Attijariwafa bank.

À ce titre, l’ensemble des gagnants régionaux et nationaux ont bénéficié d’un compte bancaire gratuit et d’un accompagnement via le dispositif Dar Al Moukawil.

À travers cette initiative citoyenne, Attijariwafa bank entend contribuer à la promotion de l’entrepreneuriat au Maroc, notamment auprès des jeunes et des femmes qui constituent une richesse formidable pour notre pays et renforce davantage son positionnement dans l’accompagnement des porteurs de projets et des Très Petites Entreprises.

Par ailleurs, avec 42% de parts de marché sur le crédit Intelak, 36% sur le crédit Relance et 37% sur le crédit Oxygène, Attijariwafa bank confirme son leadership dans la distribution des instruments de soutiens financiers de l›Etat en faveur des TPE et des porteurs de projets.

Sur le volet du soutien non financier, Attijariwafa bank a accompagné plus de 180 000 TPE et porteurs de projets via le dispositif des centres Dar Al Moukawil dans toutes les régions du Maroc.