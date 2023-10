Le Maroc a gagné deux places pour se hisser à la 8e position du classement des marchés financiers africains les plus développés en 2023, réalisé par le Forum officiel des institutions monétaires et financières (OMFIF) en partenariat avec le groupe de services financiers sud-africain Absa Group. Avec un score global de 58 points, le Royaume confirme la solidité et la résilience de son secteur financier.

Le rapport Absa Africa Financial Markets Index 2023 prend en compte six critères d’évaluation, à savoir la profondeur du marché, l’accès aux marché des devises, la transparence du marché, la fiscalité et l’environnement réglementaire, la capacité des investisseurs locaux, l’environnement économique et la transparence, et enfin les normes juridiques et leur applicabilité.

En ce qui concerne le premier critère, le Maroc se hisse à la deuxième place avec un score de 60 points, juste derrière l’Afrique du Sud (100 points), ce qui témoigne de la robustesse de son marché financier.

Quant au deuxième critère, le Royaume obtient le 3e meilleur score (76 points) en termes d’accès aux devises étrangères, après l’Afrique du Sud (88 points) et l’Egypte (87 points). C’est d’ailleurs ce qui explique en grande partie la progression du Maroc dans ce classement.

Concernant le troisième critère, qui évalue la transparence du marché, la fiscalité et l’environnement réglementaire, le Maroc est en quatrième position.

Le quatrième critère, qui évalue la capacité des investisseurs locaux, place le Royaume en septième position, démontrant la montée en puissance des investisseurs locaux sur les marchés financiers.

Le cinquième critère, dédié à l’environnement économique et à la transparence, classe le Maroc en 18e position, signalant des opportunités d’amélioration dans ce domaine spécifique.

Enfin, le sixième critère, qui évalue les normes juridiques et leur applicabilité, positionne le Royaume en 17e place, ce qui souligne la nécessité de renforcer davantage son cadre juridique.

Voici par ailleurs les 10 marchés financiers les plus développés d’Afrique: