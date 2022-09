Le 23-ème Symposium d’Interpol de formation de la police, organisé par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a débuté, lundi à l’Université arabe Naif des Sciences de la Sécurité à Riyad, avec la participation de 450 experts et spécialistes de sécurité et de droit de plusieurs pays, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à cet événement, tenu sous le thème » La Formation des forces de l’ordre dans un monde post-pandémique » par Younes Nafid, professeur de droit pénal à l’Université Naif Arabe des Sciences de la Sécurité et Mohamed Ali Haidas de la même Université.

Dans une déclaration, Haidas a souligné que le symposium discutera, durant trois jours, des mécanismes de formation des forces de l’ordre après la Covid-19.

Il sera, également, l’occasion de passer en revue les difficultés et les réussites, ainsi que les meilleures pratiques qui ont marqué la période pandémique, a-t-il ajouté.

Il sera, en outre, question de mettre en avant l’importance de la capacité de s’adapter aux urgences futures, et suivre les évolutions mondiales dans le domaine de la formation de la police numérique, ses méthodes et ses enjeux.

Le symposium comprend plusieurs panels, s’attardant sur le leadership numérique, l’adaptation aux technologies modernes dans le domaine de la formation des forces de l’ordre et les cyber-défis auxquels sont confrontés les programmes et applications de formation en ligne, poursuit-il.

Le premier jour du symposium sera marqué par une présentation de la stratégie d’INTERPOL pour le renforcement des capacités et la formation 2022-2025, par un examen des expériences internationales sur la manière de répondre aux scénarios d’urgence et la mise en place de mécanismes flexibles pour s’adapter aux futures urgences.

Il s’agit aussi de l’examen des efforts déployés par les membres du réseau INTERPOL Global Academy pour créer et développer des capacités de sécurité.

Lors de la deuxième journée, l’événement discutera des techniques de formation entre le présent et le futur, de l’examen de la transformation numérique de la formation à Interpol, en plus des mécanismes pour parvenir à la durabilité dans le domaine de la formation de la police, et de la vision du Centre de cybercriminalité et des preuves numériques de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité sur le renforcement des capacités de la cybercriminalité dans la région arabe. Enfin, le symposium procédera à une révision de ses travaux et de ses résultats, et émettra un ensemble de recommandations à même d’aider les forces de l’ordre à appliquer les meilleures pratiques dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités de la police.

Ce symposium biennal s’adresse aux cadres des organismes nationaux, régionaux et internationaux impliqués dans le renforcement des compétences et des capacités de la police.

Il a été abrité par l’Université Naif arabe des Sciences de la Sécurité dans le cadre du partenariat stratégique entre cette Université et Interpol pour contribuer à la lutte contre la criminalité et à la réalisation de la sécurité internationale, à travers la mise en œuvre d’un ensemble de programmes scientifiques conjoints, de formation et de recherche.