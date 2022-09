C’est en présence du Sénateur Hon. Aubyn Hill, Ministre de l’Industrie, de l’Investissement et du Commerce de la Jamaïque, de Hon. Dr Norman Dunn, Député, Ministre d’État auprès du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement et du Commerce de la Jamaïque, ainsi que de Karim Bernoussi et Mohamed Slimani, respectivement Co-fondateur – Président Directeur Général et Président Directeur Général de la région US pour Intelcia, que le Groupe, a officiellement inauguré son premier site opérationnel au Caraïbes.

Pour le Sénateur Hon. Aubyn Hill, Ministre de l’Industrie, de l’Investissement et du Commerce, « l’arrivée d’Intelcia dans le secteur des services en Jamaïque permet la création de 600 nouveaux emplois. Je souhaite chaleureusement à Intelcia la bienvenue dans la communauté des affaires jamaïcaine. Nous sommes ravis qu’Intelcia s’installe dans notre pays, aux côtés des 15 autres pays de présence du Groupe. »

De son côté, Diane Edwards, Présidente de JAMPRO – agence gouvernementale pour la promotion des investissements – déclare, « l’ouverture d’un site Intelcia à Kingston confirme l’attractivité de notre pays dans le domaine de l’outsourcing de manière générale, et celui du CRM en particulier. En outre, cet événement révèle le potentiel de croissance qu’un Groupe tel qu’Intelcia voit en notre pays, tant en termes d’infrastructures qu’en termes de capital humain. Ce nouveau site a indéniablement un impact positif sur le développement économique de notre pays à travers des investissements créateurs d’emplois. Nous sommes donc particulièrement ravis de la décision du management d’Intelcia et de cette implantation.”

« Cette ouverture est une étape majeure dans l’histoire de notre Groupe. En effet, il s’agit là d’assoir notre volonté et notre engagement dans la poursuite de nos investissements dans le marché anglophone. Un virage qu’Intelcia a amorcé en 2020. D’une part, à travers une diversification géographique avec une installation aux Etats-Unis, et d’autre part, avec la diversification de nos activités via la création du pôle IT du Groupe, Intelcia IT Solutions, et plus récemment le lancement d’E-voluciona, notre pôle conseil et innovation” déclare Karim Bernoussi, PDG et co-fondateur d’Intelcia. Il poursuit, « il existe d’ailleurs une véritable corrélation entre les valeurs fondamentales de notre Groupe et celles de la Jamaïque ; ce qui facilitera sans aucun doute notre intégration dans cette nouvelle destination très attractive ».

Au démarrage de l’aventure Intelcia dans les années 2000, le management a initialement concentré ses efforts pour servir le marché francophone à travers plusieurs implantations, en France, au Maroc, en Afrique Subsaharienne et dans l’Océan Indien, permettant ainsi au Groupe de se hisser à la 5ème place dans le secteur de la relation client sur ce même marché.

Le développement et la croissance du Groupe, ainsi que le choix de la diversification géographique, font que le marché anglophone et précisément celui des Etats-Unis, -au regard de l’opportunité et du potentiel considérables qu’il offre au Groupe-, est aujourd’hui prioritaire. Pour servir ce dernier, Intelcia lance actuellement ses opérations aux Etats-Unis, dans les Caraïbes et en Egypte.

À ce sujet, Mohamed Slimani, Président Directeur Général de la région US – Intelcia, déclare qu’« à l’instar des implantations stratégiques réalisées dans d’autres régions, le lancement d’Intelcia en Jamaïque est motivé par une logique d’investissements responsables, créateurs d’emplois et de valeur ajoutée pour tout son écosystème». Il poursuit : « À cet égard, Intelcia emploie plus de 600 collaborateurs et plusieurs recrutements pour des postes de management et de support sont en vue. Les perspectives de croissance sont très prometteuses, notamment au regard du bassin d’emploi porteur et réactif qu’offre le pays. La Jamaïque vit une transformation remarquable et nous pouvons l’observer via sa jeunesse hautement qualifiée et compétente. »

Des perspectives qui convergent parfaitement avec la vision du Gouvernement jamaïcain et les efforts qu’il consent dans le renforcement et la montée en compétence des forces vives de son pays. Une vision qui, à juste titre, va de pair avec les préoccupations managériales d’Intelcia en termes de développement et de bien être des collaborateurs.

« Le socle des valeurs d’Intelcia, étant We Dream, We Care, We Do, nous restons engagés, non seulement, à ce que nos collaborateurs perpétuent et portent ces valeurs, mais qu’ils en soient les premiers bénéficiaires. Nous sommes fiers de créer un environnement de travail épanouissant qui encourage nos collaborateurs à se réaliser, tout en leur procurant les services et les commodités qui répondent à leurs besoins. Plus concrètement, ils bénéficient d’une multitude de formation tout au long de leur parcours professionnel, et 72% de nos managers sont issus de la promotion interne », concède Mireille De Bruckeyer, Directrice de la région Caraïbes pour Intelcia. « Nos équipes s’impliquent également au quotidien auprès des différentes communautés au sein desquelles Intelcia opère, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays », conclut-elle.