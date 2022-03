Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé, ce vendredi 25 mars 2022, qu’un sommet diplomatique historique se tiendra en Israël, ces dimanche et lundi prochains, à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid. ‘‘Le secrétaire d’Etat américain et les ministres des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, du Maroc et de Bahreïn arriveront en Israël pour une série de rencontres diplomatiques’’, a précisé la même source.

A noter aussi que, après Israël, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie. Et au Maroc, il rencontrera notamment le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, pour échanger des points de vue sur les questions régionales et la coopération bilatérale, ainsi que sur la progression des droits humains et des libertés fondamentales. A Rabat, le chef de la diplomatie américaine rencontrera également le prince héritier d’Abou Dhabi et dirigeant de facto des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed.