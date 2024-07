Le Maroc est présent en force au Salon aéronautique international de Farnborough, qui se tient au sud-ouest de Londres du 22 au 26 juillet, afin de promouvoir les atouts du Royaume en matière d’opportunités d’investissement et de sourcing dans le secteur aéronautique.

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), en collaboration avec le Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS), le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, ainsi que le ministère de l’Industrie et du Commerce, organise la participation du Maroc à cette grand-messe de l’industrie aéronautique.

Le Royaume dispose d’un pavillon de 180 m² où se tiennent des rencontres et réunions d’affaires avec des représentants d’institutions internationales et divers acteurs mondiaux de l’industrie aéronautique. L’objectif est de mettre en avant l’expertise du Maroc et de renforcer les relations de partenariat avec des acteurs clés de cette industrie.

L’événement prévoit notamment des rencontres B2G (Business to Government), avec la présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Une importante délégation marocaine, composée d’officiels et de professionnels du secteur aéronautique, prend part à ce prestigieux événement. Conduite par le Directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki, la délégation comprend plusieurs institutions clés des secteurs public et privé comme l’Administration de la Défense Nationale (ADN), la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Royal Air Maroc, Medz, TMSA, et l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA).

De plus, des entreprises opérant au Maroc dans le secteur aéronautique profitent de l’événement pour y présenter leur savoir-faire, notamment Bi Engineering, Dona, GLPF, NTS, OB Electronique, TDM Aerospace, Structural Aerospace Morocco, LEANCAM, et Trigo.

Fort de son positionnement en tant que hub industriel, le Maroc offre une plateforme aéronautique de classe mondiale avec un écosystème dynamique. Selon l’AMDIE, plus de 142 entreprises opèrent dans les industries aéronautiques et spatiales au Maroc, employant 20.000 personnes et générant un chiffre d’affaires à l’export de deux milliards de dollars.

Le secteur présente un taux d’intégration de 40% et une croissance annuelle moyenne de 17%, bien au-dessus de la moyenne mondiale. Ces performances témoignent des excellentes perspectives du Maroc en tant que destination privilégiée pour les investissements dans l’industrie aéronautique.

L’événement, dont la cérémonie d’ouverture, lundi, a connu la présence de l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, propose cinq jours durant un programme varié incluant des conférences et panels de discussions, des présentations pays et des expositions.