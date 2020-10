Lors d’une intervention à la Chambre des conseillers, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a annoncé qu’une superficie totale d’environ 4.900.000 hectares a été programmée pour les céréales d’automne, dont quelque 5% irrigués, avec 46% pour le blé tendre, 21% pour le blé dur et 33% pour l’orge.

Il a ajouté que la superficie consacrée aux cultures fourragères est estimée à presque 507.000 hectares. Pour les cultures sucrières, il a relevé que la superficie cultivée sera comprise entre 58.000 et 69.000 hectares, selon la disponibilité des eaux des barrages dans les régions, alors que la superficie réservée légumes d’automne est estimée à 105.000 Ha.

Akhannouch a indiqué par ailleurs qu’une quantité de 1,6 million de quintaux de semences a été mobilisée, dont 1,5 million de quintaux chez la Société nationale Sonacos et 100.000 chez le privé, dans le cadre des préparatifs de la saison agricole 2020-2021. Il a souligné que le soutien des prix de la part de l’État s’élève à 175 dirhams le quintal pour le blé tendre, 200 dirhams le quintal pour le blé dur et 325 dirhams le quintal pour l’orge.