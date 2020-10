Le Conseil d’administration du Centre régional d’investissement (CRI) de l’Oriental a tenu, mardi au siège de la Wilaya à Oujda, sa deuxième réunion sous la présidence du Wali de la région de l’Oriental, Mouad El Jamai.

Le Directeur du CRI, Mohamed Sabri, a présenté à cette occasion un bilan d’étape détaillé, marqué par la hausse du nombre de dossiers examinés durant les neufs premiers mois de cette année par la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI).

Sabri a précisé, dans ce sens, que le nombre de dossiers d’investissement reçus et examinés par le CRI avant leur soumission à la CRUI pour émettre un avis définitif s’élève à 223, dont 127 ont reçu un avis favorable. Les 127 projets approuvés vont permettre la création d’environ 5.426 postes d’emploi et d’attirer plus de 1,6 milliards de dirhams d’investissements dans la région, a-t-il fait savoir.

Cette hausse, qui a été enregistrée en dépit de l’impact négatif et des contraintes engendrées par la propagation de la Covid-19, s’explique par les mesures de simplification des procédures et d’accompagnement prônées par le CRI au profit des investisseurs durant la période d’élaboration, de présentation et de traitement de leurs dossiers, a-t-il noté.

Elle est aussi le fruit de la réduction notable des délais de traitement et de validation des dossiers d’investissement, a-t-il ajouté, soulignant que les délais ont été ramenés à 17 jours en moyenne pendant l’année en 2020, contre plus 100 jours auparavant.