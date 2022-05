En marge du 12ème Congrès Mondial de l’Association Mondiale des Services Publics d’Emploi (AMSEP) organisé à Tallinn en Estonie du 25 au 29 Avril 2022, l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) a été réélue pour la deuxième fois consécutive à la Présidence de cette prestigieuse association mondiale pour un deuxième mandat de trois ans, suite un vote lors de l’Assemblée Générale de l’association, et ce après avoir réussi son premier mandat 2018-2021. Le Congrès Mondial avait comme thème « Défis et actions innovantes des Services Publics D’emploi dans un marché du travail en constante évolution » et a été lancé sous la présidence de M. Tanel KIIK, Ministre de la Santé et de l’Emploi Estonien, avec la participation de 50 pays en présentiel et une trentaine de pays à distance.

A cette occasion, M. Mohamed ACHIQ, Directeur Général de l’ANAPEC, a remercié l’ensemble des membres de l’AMSEP pour leur confiance renouvelée et a affirmé que l’objectif du second mandat sera de continuer, et surtout de parachever, les différents projets déjà initiés avec l’appui du Secrétariat Exécutif, des Vice-Présidents et des membres du Conseil d’Administration de l’association. Il a aussi déclaré que si le mandat de 2018-2021 a été fortement affectée par la crise COVID-19 et toutes ses répercussions, le nouveau mandat sera entamé sous le signe de la relance post-Covid et de la reprise normale des activités, et s’articulera autour d’une vision animée d’une nouvelle dynamique.

Il est à noter que plusieurs pays ont assuré la présidence de l’AMSEP depuis sa fondation en 1988 comme le Canada, la Norvège, la Suède, la France et la Turquie. Etant un réseau mondial de 84 pays membres, prenant la forme d’Association Internationale Sans But Lucratif, la mission de l’AMSEP est d’encourager l’échange des bonnes pratiques entre les acteurs du marché de l’emploi au niveau international, et réunir les compétences de plusieurs centaines de milliers de collaborateurs intervenants dans toutes les régions du monde sur des marchés d’emploi très différents.