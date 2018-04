Infomediaire Maroc – L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétence (ANAPEC) a été élue Président de l’Association Mondiale des Services Publics d’Emploi (AMSEP) pour un mandat de 2018-2021 après un vote à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale de l’association, tenu le 18 avril 2018 à Marrakech.

Cet élection vient couronner un long parcours où l’ANAPEC a joué un rôle prépondérant et actif au sein de l’Association Mondiale, notamment en tant que Vice-Président pour la région Moyen Orient et Pays Arabe. En tant que Président, l’ANAPEC sera en charge d’exécuter les décisions prises par l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration, accompagnée des Vice-Présidents régionaux et le Secrétariat Exécutif. Fondée en 1982, l’AMSEP est un réseau de 85 Services d’Emploi Publics dont l’objectif est d’encourage l’échange des bonnes pratiques entre les acteurs du marché de l’emploi.

Pour rappel, l’AMSEP commémore son 30ème anniversaire cette année en organisant son 11ème Congrès Mondial à Marrakech les 19 et 20 avril 2018.

Rédaction Infomediaire.