Le Conseil de gouvernement, réuni en présentiel jeudi, a adopté le projet de loi N°43.21 modifiant et complétant le Dahir portant loi N°1.93.228 du 10 septembre 1993 créant la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan.

Le Conseil a également adopté le projet de loi N°44.21 modifiant et complétant la loi N°12.07 portant création de la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd, tout en prenant en considération les remarques soulevées au sujet de ces deux textes, indique un communiqué rendu public à l’issue de ce Conseil.

Selon la même source, ces deux établissements constituent des piliers du système de santé nationale – notamment dans le cadre du chantier de généralisation de la protection sociale que SM le Roi Mohammed VI entoure de Sa Haute Sollicitude-, et ce à travers des services de santé de haut niveau dans différentes spécialités, des formations universitaires dans le domaine des sciences de la santé en général, outre leur apport au développement de la recherche scientifique médicale et la coopération avec le ministère de la Santé, les centres hospitaliers universitaires (CHU) et les instances professionnelles dans l’ensemble des domaines, en particulier le domaine social, ajoute la même source.

Compte tenu de la nécessité de réviser le cadre juridique de la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan et la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd afin qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle en tant que maillon essentiel du système de santé national, poursuit le communiqué, ces deux projets de loi ont été prévus pour repenser les missions de ces deux institutions, ainsi que leur administration interne et leur gouvernance de sorte à être flexible dans la gestion et rapide dans la prise de décision, tout en s’ouvrant sur les de nouveaux domaines de la santé.