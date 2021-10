L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), a annoncé l’achèvement des travaux de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Taroudant à partir du barrage Aoulouz.

D’un coût global de 250 MDH, ledit projet a consisté en la réalisation d’une station de traitement d’une capacité de production de 17.280 m3 /j (200 l/s), la pose d’une adduction d’un linéaire d’environ 80 km et de diamètres variant entre 500 et 900 mm dotée de trois brises charges, la construction d’un réservoir d’eau traitée de capacité 3000 m3 et la mise en place d’un système de télégestion.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation 2020-2027 (PNAEPI) signé devant SM le Roi Mohammed VI le 13 janvier 2020, permettra de résorber le déficit enregistré et de sécuriser l’alimentation en eau potable de la ville de Taroudant jusqu’à l’horizon 2050 et contribuera à la préservation de la nappe et à l’amélioration des conditions de vie des populations et à l’accompagnement du développement socio-économique de la région.

A cette occasion, le Directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, a effectué mercredi, une visite de terrain pour constater les étapes finales des essais du projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Taroudant à partir du barrage Aoulouz et dont la mise en service est prévue avant fin octobre 2021.

Il est à signaler que la ville de Taroudant était alimentée en eau potable à partir des ressources souterraines qui ont connu ces dernières années une baisse importante induisant un déficit qui a atteint 20%.