Le Royaume du Maroc suit de près l’évolution de la situation en République gabonaise, souligne, mercredi, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

« Le Royaume du Maroc souligne l’importance de préserver la stabilité de ce pays frère et la quiétude de sa population », indique le ministère dans un communiqué.

Et le ministère de préciser que « le Maroc fait confiance à la sagesse de la nation gabonaise, de ses forces vives et de ses institutions nationales, pour avancer vers une perspective permettant d’agir dans l’intérêt supérieur du pays, de sauvegarder les acquis réalisés et de répondre aux aspirations du peuple gabonais frère ».

HL