Le chiffre d’affaires (CA) du groupe Akdital s’est élevé à 823 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2023, en progression de 83% comparativement au premier semestre de l’année précédente.

Cette performance découle principalement de la « solide contribution » des établissements ouverts durant les années 2022 et 2023, notamment les cliniques de Salé, Safi, Agadir, Tanger, Mohammedia, Bouskoura et Fès, conjuguée à la « croissance significative » du CA des cliniques historiques de Casablanca et d’El Jadida, explique Akdital dans un communiqué. Pour le seul 2ème trimestre de cette année, le Groupe a enregistré un CA de 443 MDH, en hausse de 84% par rapport à la même période de l’exercice précédent, fait savoir la même source, notant que durant cette période, Akdital a étendu son réseau d’établissements de santé, en inaugurant l’Hôpital International et le Centre International d’Oncologie de Fès, portant la capacité litière totale du Groupe à 2.192 lits.

S’agissant des investissements, dans le cadre du programme de développement du Groupe, ils ont totalisé un montant de 340 MDH au 2ème trimestre de l’année, pour atteindre 587 MDH à la fin du 1er semestre, et ont été essentiellement alloués aux 4 nouvelles cliniques ouvertes durant la même période. Il s’agit de la Clinique Internationale de Mohammedia, la Clinique de Bien-être de Bouskoura, l’Hôpital International de Fès, ainsi que le Centre International d’Oncologie de Fès, précise la même source.

Parallèlement, l’endettement net s’est établi à 872 MDH, une progression attribuable aux investissements requis pour l’ouverture des nouvelles cliniques.

Pour ce qui est des perspectives, le Groupe a consolidé des « partenariats clés » en 2023 pour la mise en œuvre d’un nouveau programme d’expansion pour des ouvertures d’établissements en 2024 et 2025 et ce, conformément à son engagement de fournir des soins de qualité à une patientèle croissante à travers tout le Royaume.

Plusieurs accords ont été conclus au cours du S1-2023 portant aussi bien sur des acquisitions de terrains que sur le lancement des travaux dans plusieurs villes.