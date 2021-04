Le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, Stellantis (ex PSA) et le Centre Technique des Industries des Equipements pour Véhicules (CETIEV) ont inauguré, le 9 avril 2021, le nouveau site « CETIEV 2.0 », au complexe des Centres Techniques Industriels, à Casablanca.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur Moulay Hafid ELALAMY, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, Monsieur Samir CHERFAN, Chief OperartingOfficer de Stellantis, pour la Région Afrique et Moyen-Orient. Mr Ali MOAMAH Président Directeur Général du CETIEV et Mr Jacques LESTIDEAU, Directeur du MoroccoTechnical Center.

Le CETIEV 2.0 réalise, pour la première fois au Maroc, des essais physiques liés aux activités de développement et de validation automobile, effectués auparavant à l’étranger. Il s’agit plus particulièrement des essais électriques/électroniques, mécatroniques, acoustiques et vibratoires ainsi que des analyses de synthèse véhicules. Il est à souligner, par ailleurs, que 36 millions de véhicules comportent des composants testés au Maroc.

Composé de laboratoires/ateliers, bureaux et d’espaces évènementiels et de formation, ce site s’étale sur 3700 m², emploie déjà 100 ingénieurs et dispose de plateformes et installations techniques de hautes technologies.

Elalamy a affirmé, à cette occasion, que « ce nouveau site contribue considérablement au développement de la recherche et développement dans le secteur automobile au Maroc et renforce la montée en compétence du centre ». Et d’ajouter que « ce projet confirme l’engagement de Stellantis à soutenir le progrès technique et technologique du secteur automobile au Maroc ».

« Le CETIEV 2.0 est une nouvelle pierre à l’édifice de la filière automobile marocaine qui la renforce sur l’échiquier automobile mondial. Stellantis y contribue en apportant des ressources humaines, technologique et de la formation.»déclare Mr Samir CHERFAN, Chief Operating Officer Moyen Orient Afrique – Stellantis.

Le site CETIEV 2.0, a été mis en place dans le cadre de la convention de partenariat signée, le 25 novembre 2019, à Casablanca concernant les activités du centre de pilotage R&D du groupe situé au MoroccoTechnical Center.

Le Ministère a contribué à la réalisation du CETIEV 2.0, dont le coût global s’élève à environ 95 Mdhs, à hauteur de 33 Mdhs, destiné à la construction du bâtiment et aux équipements. Pour sa part, Stellantis a engagé une enveloppe de près de 60 Mdhs pour l’acquisition d’équipements et d’installations techniques spécifiques.