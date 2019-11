Une convention de partenariat a été conclue, à Casablanca, entre le Groupe automobile PSA et le Centre technique des industries des équipements pour véhicules (CETIEV) permettant de réaliser, pour la première fois au Maroc, des essais physiques liés aux activités de développement automobile.



S’inscrivant dans l’extension des activités de Recherche & Développement de PSA au Maroc, cette convention a été signée par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, le vice-président exécutif de la Région Afrique et Moyen-Orient du Groupe PSA, Samir Cherfan, le directeur général du MTC Morocco Technical Center PSA, Jacques Lestideau, le président du RECTIM David Toledano et Ali Moamah, Président du CETIEV.



Ce partenariat prévoit de mettre en place des plateformes et des installations techniques, dotées de hautes technologies, afin de réaliser des essais électriques/électroniques, mécatroniques, acoustiques et vibratoires et l’analyse des véhicules.



Le projet mobilisera 60 ingénieurs et techniciens supérieurs tout en consacrant un volet important à la formation des formateurs au profit des commerciaux et des services après-ventes relevant des représentations du Groupe PSA dans la région Afrique et Moyen Orient. Il impactera l’écosystème R&D de PSA qui comptera 1 100 nouvelles recrues à l’horizon 2021 ainsi que 3 600 ingénieurs et techniciens chez les partenaires du groupe.



A cette occasion, Elalamy, a souligné que le secteur automobile au Maroc est en train de monter en puissance et maîtriser de nouvelles activités de recherche et de développement, faisant part de la détermination de son département d’arrimer les centres techniques des industries aux écosystèmes en tant qu’acteurs de l’innovation.



Ce partenariat qui constitue un coup d’accélérateur à la R&D automobile au Maroc permettra de répondre au mieux aux enjeux des métiers du groupe PSA et assurera une montée en compétence des équipes du CETIEV, a-t-il ajouté, mettant l’accent sur la volonté de l’ensemble des opérateurs du secteur de réaliser des tests pareils pour la validation de leur production au Maroc.



Evoquant les principales réalisations en date de l’écosystème PSA, il a fait état d’un taux d’intégration locale situé à 60%, en ligne avec l’objectif fixé de 80% à terme ainsi que l’installation de 66 équipementiers dont 29 nouvelles usines installées pour la 1ère fois au Maroc, faisant remarquer que le sourcing local devrait atteindre 1 milliard d’euro d’achats de pièces usinées par an au Maroc à l’horizon 2022.



Pour sa part, Cherfan a qualifié l’écosystème PSA au Maroc « d’unique de son genre sur le continent africain » et qui se focalise désormais sur la R&D en se donnant les moyens de réaliser des essais et de tests de vérification, notant que cette orientation s’inscrit dans la continuité du projet industriel de PSA au Maroc.



Le projet de partenariat CETIEV/Groupe PSA présente une opportunité pour le secteur des équipementiers automobiles, permettant au CETIEV de monter en compétences et aux centres techniques de renforcer leur rôle d’acteur de l’innovation au sein des écosystèmes automobiles. Il contribuera ainsi substantiellement au développement de la R&D automobile au Maroc et au progrès technique et technologique du secteur