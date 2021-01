La Commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur a donné son aval aux projets de création de 21 nouveaux établissements universitaires entre 2021 et 2023, a indiqué mardi le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur, Driss Ouaouicha.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur “l’augmentation du nombre des établissements d’enseignement supérieur à accès limité”, Ouaouicha a rappelé que 40 institutions universitaires ont pu voir le jour au cours des quatre dernières années.

S’y ajoutent 11 nouveaux établissements de ce genre qui ont ouvert leurs portes au titre de l’année universitaire 2020-2021 à Béni Mellal, El Jadida, Kénitra, Agadir, Fkih Bensaleh, Casablanca, Fès et Settat.

Selon le responsable, sur un total de 147 établissements universitaires, 81 sont à accès limités jusqu’à l’année 2019-2020, avec un total de sièges pédagogiques de 165.782 sur 518.896 sièges et de 6182 enseignants permanents sur un total de 14.964.

Le nombre des étudiants inscrits dans ces instituts a atteint 659.128 au titre de l’année universitaire 2020-2021, sur un total de plus d’un million, soulignant que le ministère a procédé, de concert avec les universités, à l’augmentation des sièges pédagogiques des établissements à accès limité, particulièrement les ingénieurs, les médecins et les cadres spécialisés. Le nombre de sièges est passé en effet de 20.460 en 2017 à 31.552 l’an dernier, afin de répondre à la demande accrue ainsi qu’aux exigences du développement.

Côté enseignement supérieur privé, Ouaouicha a affirmé qu’il a vu sa place se consolider dans le respect des normes pédagogiques nationales, relevant que ce secteur s’est renforcé par l’émergence des universités et établissements créés dans le cadre d’un partenariat entre l’État et des institutions non lucratives. Ces nouveaux établissements ont contribué à la diversification de l’offre pédagogique et à la création de sièges pédagogiques supplémentaires dans les formations à accès limité, a-t-il conclu.