Les prévisions du programme d’investissement du groupe ONCF (Office national des chemins de fer) pour la période 2022-2024 s’élèvent à plus de 7,72 milliards de dirhams (MMDH), ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) au titre de l’année 2022.

Ce programme, réparti sur 2022 avec 2,9 MMDH, 2023 avec 2,22 MMDH et 2024 avec 2,6 MMDH, sera dédié principalement à la réhabilitation de l’infrastructure et au renouvellement du matériel roulant, précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des Finances.

Afin de pérenniser le modèle économique de l’ONCF et assainir sa situation financière, le protocole d’accord, signé le 25 juillet 2019 entre l’Etat et l’Office, prévoit la mise en œuvre d’un schéma de restructuration institutionnelle et organisationnelle visant la modernisation du secteur ferroviaire à travers l’alignement avec les meilleures pratiques internationales préconisant la séparation entre l’exploitation commerciale, d’une part, et le développement et le financement des infrastructures, d’autre part, fait savoir la même source.

Le nouveau contrat avec l’Etat, en cours de finalisation, devrait asseoir les bases de consolidation du modèle de l’ONCF et définir le plan de financement adapté pour accélérer le développement du secteur ferroviaire en termes d’aménagement du territoire et de renforcement de la connectivité entre les régions et les grands pôles économiques du pays.

Par ailleurs, le rapport relève qu’à fin juin dernier, l’ONCF a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de plus de 1,6 MMDH pour des prévisions de clôture de l’année 2021 de 3,34 MMDH.

Les investissements réalisés au premier semestre 2021 ont atteint 687 millions de dirhams (MDH), soit un taux de réalisation de 25%, alors que les prévisions de clôture de 2021 sont de 2,71 MMDH, ajoute la même source.