L’Office national des chemins de fer (ONCF) prévoit de clôturer l’exercice 2022 avec 39,5 millions de voyageurs, soit une augmentation de 15% comparativement à 2020, ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année 2023.

Cette performance reflète une tendance de reprise progressive de l’activité normale, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des finances, rappelant que 34,4 millions de voyageurs ont utilisé le transport ferroviaire en 2021.

En matière de fret, l’ONCF a transporté 8,8 millions de tonnes (Mt) de marchandises et 16,6 Mt de phosphates en 2021 et prévoit pour 2022 une amélioration de 3,4% pour le tonnage des marchandises (9,1 Mt) et une diminution de 2,4% pour les phosphates (16,2 Mt), précise la même source.

S’agissant du chiffre d’affaires de l’Office, il s’est amélioré de 10% à plus de 1,85 MDH à fin juin 2022, alors que les prévisions de clôture sont prévues pour 3,92 MMDH, en hausse de 8% par rapport à 2021.