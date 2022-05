Le Marocain Abdenbi Manar a été reconduit pour un deuxième mandat au poste de directeur général de l’Organisation arabe de l’aviation civile (ACAO), à l’issue des travaux de la 27ème session de son assemblée générale, tenue les 19 et 20 mai à Rabat.

Dans un communiqué, l’organisation a indiqué que cette 27ème session, présidée par le Liban, a connu la participation des représentants des États membres, d’organismes internationaux et régionaux, et de pays amis tels que la Malaisie et Singapour.

La séance d’ouverture, ajoute la même source, a été marquée par la signature d’un programme conjoint entre l’ACAO et la Conférence européenne de l’aviation civile « CEAC », d’un mémorandum d’entente relative à la formation avec l’Autorité de l’aviation civile de Singapour, et d’un mémorandum d’entente entre l’Organisation et l’Office chinois de navigation par satellite.

A cette occasion, le président de l’Assemblée générale a salué, dans un mot de circonstance, les efforts déployés par l’ACAO, à travers l’ensemble de ses organes législatifs et techniques et sa direction générale, lesquels efforts ont été sanctionnés par l’adoption de la stratégie de l’Organisation pour les prochaines années, l’approbation de l’organigramme de la direction générale et la modernisation du mode de travail des commissions techniques en vue de renforcer la coordination entre les Etats membres, à même de contribuer efficacement aux efforts de la communauté internationale, en particulier l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI).

Cité par le communiqué, il a également loué le rôle joué par le Secrétaire général de la Ligue des États arabes pour atteindre ces performances, ainsi que pour donner un nouvel élan à l’initiative menée par l’ACAO en coopération avec l’Union arabe pour le transport aérien, l’Organisation arabe du tourisme et l’Association internationale du transport aérien, afin d’accélérer la relance du secteur du transport aérien dans les pays arabes.

Il a, dans ce sens, souhaité une meilleure reprise de l’activité du transport aérien après que la plupart des États membres ont rouvert leurs frontières en raison de l’amélioration de la situation sanitaire.

Il a aussi réaffirmé l’engagement du Liban à œuvrer de concert avec les membres de l’ACAO pour garantir un transport aérien sûr, efficace et compétitif aux niveaux régional et international, qui assume pleinement son rôle dans la réalisation du développement durable au profit des générations actuelles et futures.

Le communiqué a aussi indiqué qu’à l’occasion de la signature du mémorandum d’entente avec l’Office chinois de navigation par satellite, le directeur général de l’ACAO, Abdenbi Manar, a fait savoir que la question de la navigation par satellite a occupé une place importante dans les travaux de l’organisation.

Il a indiqué que cela fait suite à l’intérêt accordé par l’OACI à cette question, qui constitue un axe fondamental et une orientation majeure dans la stratégie mondiale de navigation aérienne.

L’ACAO, à travers ses différents organes, a participé à un ensemble d’études techniques et de terrain sur l’utilisation des satellites dans la navigation aérienne à l’approche de l’aéroport et à l’atterrissage, qui ont porté leurs fruits, a-t-il indiqué, citant à titre d’exemple l’élaboration de plans nationaux pour l’application de la navigation par satellite, y compris l’analyse des coûts et des avantages et la réalisation d’expériences complètes d’atterrissage par satellite (aéroport d’Al Hoceima au Maroc).

Manar a noté qu’en 2015, l’ACAO a adopté la stratégie arabe dans le domaine de la navigation par satellite, basée sur le système d’augmentation satellitaire (SBAS) et a élaboré une feuille de route pour sa mise en œuvre optimale.

Consciente de l’importance de cette étape et des objectifs visés, l’ACAO ne ménagera aucun effort pour appuyer cet accord et garantir sa réussite au service de l’intérêt commun et pour la promotion du secteur de l’aviation, dans le cadre de la politique générale de l’Organisation basée sur le renforcement des partenariats pour un transport aérien sûr, sain et régulier, contribuant au développement durable, a-t-il dit.

Lors de cette session, les discussions ont porté sur un ensemble de questions liées au suivi des décisions et des recommandations des sessions précédentes de l’Assemblée générale et du Conseil exécutif, ainsi que sur l’examen des différentes recommandations des comités techniques de l’ACAO, en plus de l’adoption de la liste arabe désignée pour les élections du Conseil de l’OACI.

Au cours de cette session, le budget de l’Organisation pour les exercices 2023 et 2024 a également été approuvé, au même titre que les rapports finaux des comptes et des organes de contrôle financier de l’Organisation, a conclu le communiqué.