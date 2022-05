L’Ambassade de la République du Suriname au Maroc a été inaugurée, mercredi à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, du commerce international et de la coopération internationale du Suriname, Albert Ramdin.

A cette occasion, Ramdin a indiqué que l’ouverture de cette ambassade et d’un consulat général ce jeudi dans la ville de Dakhla, consolidera davantage les relations entre les deux pays et les hissera à un niveau supérieur.

Il a ajouté que ces relations ont pour socle le respect de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et l’attachement à la démocratie et à la promotion des droits de l’homme, entre autres.

De son côté, Bourita a affirmé que l’ouverture de l’ambassade du Suriname au Maroc intervient dans le cadre de la dynamique que connaissent les relations entre les deux pays ces sept dernières années.

La position du Suriname en faveur de la cause nationale a ouvert la voie au développement des relations bilatérales, permettant ainsi d’établir des mécanismes pour poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route de coopération bilatérale et réaliser les projets convenus, a poursuivi le ministre.

Rabat est désormais une plateforme diplomatique importante sur les plans régional et international à la faveur de la confiance qu’inspire le Royaume en tant que partenaire et qui fait de lui un centre diplomatique connaissant une véritable dynamique, conformément à la vision du Roi Mohammed VI, a souligné Bourita.

Le Maroc et le Suriname ont exprimé, ce mercredi, leur haute appréciation du niveau actuel des relations bilatérales dans tous les domaines, dans un communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens entre Nasser Bourita et Albert Ramdin.

Lors de cet entretien, les deux ministres ont discuté d’un large éventail de questions relatives à l’état et aux perspectives d’élargissement de la coopération entre le Maroc et le Suriname pour répondre aux aspirations et ambitions respectives des gouvernements des deux pays amis.