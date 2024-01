« En tant que l’un des dirigeants les plus expérimentés au sommet du football européen, Omar apporte une richesse d’expertise footballistique et commerciale, avec un parcours avéré de leadership réussi et une passion pour contribuer au changement au sein du club », indique le club dans un communiqué.

« Actuellement directeur des opérations football du City Football Group, supervisant 11 clubs sur cinq continents, il a également occupé des postes de direction à Barcelone », fait savoir le club.

En attendant, Patrick Stewart continuera de diriger le club en tant que directeur général par intérim, assurant une transition fluide et maintenant la stabilité alors que la puissance footballistique accueille son nouveau président.

Par ailleurs, la date de prise de fonction du nouveau CEO sera dévoilée ultérieurement. En attendant, Patrick Stewart continuera d’assurer la fonction de PDG par intérim.