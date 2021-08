La Commission Régionale de Contrôle des Assurances, régulateur du secteur des assurances de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), a octroyé l’agrément de réassurance d’assistance à la succursale de Wafa IMA Assistance basée à Abidjan en Côte d’Ivoire, annonce un communiqué de Wafa IMA Assistance.

Wafa IMA Assistance Abidjan va ainsi pouvoir proposer ses capacités, son savoir-faire et celui de son large réseau de prestataires dans les 14 marchés d’assurances que compte la CIMA.

Dans un premier temps Wafa IMA Assistance projette de démarrer ses activités dans 4 pays de la CIMA: la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et le Mali.

Wafa IMA Assistance est une compagnie d'assistance et de réassurance d'assistance basée à Casablanca. Née il y a 10 ans de la volonté de trois grands groupes, Inter Mutuelles Assistance (IMA), Attijariwafa Bank et Wafa Assurance de conjuguer leurs expertises et leurs forces de distribution, Wafa IMA Assistance s'est vite imposée comme leader sur ses métiers au Maroc en mettant la qualité de service au cœur de son projet.