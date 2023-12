L’attaquant nigérian du SSC Naples, Victor Osimhen, a été sacré meilleur joueur africain de l’année, lors de la cérémonie des CAF Awards 2023, organisée ce lundi soir au Palais des Congrès de Marrakech.

Le Marocain Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) et l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) étaient également en lice pour ce prix.

The Nigerian Prince becomes King! 🤴

🇳🇬 Victor Osimhen is the 2023 Men's Player of the Year! 🤩

𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑! 🔝 #CAFAwards2023 | @victorosimhen9 pic.twitter.com/WFVUBaqWkx

— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023